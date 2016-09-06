За семь месяцев 2016 года индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 101%

БАРНАУЛ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Индекс промышленного производства в Алтайском крае за 7 месяцев текущего года составил 101% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом во вторник в рамках совещания с представителями Союза промышленников региона сообщил губернатор края Александр Карлин.

"По 2016 году мы имеем официальную статистику за 7 месяцев - индекс промышленного производства составляет 101% к уровню такого же периода 2015 года. Нет официальных данных за 8 месяцев, но как меня уверяют коллеги, этот индекс будет по крайней мере, не меньше, чем 101%. Учитывая 2015 год, Алтайский край в числе немногих регионов Сибири, который сегодня имеет реальный рост объемов промышленного производства по сравнению с докризисным периодом, наш 1% дорого стоит - мы не сократились к прошлому году", - сказал Карлин.

Глава региона также напомнил, что по итогам 2015 года промышленность края продемонстрировала качественное состояние, лучшее, чем в целом промышленный сектор в стране - в регионе не допустили сокращения индекса промпроизводства против докризисного 2014 года, а по объемам отгруженной продукции регион сформировал положительную динамику - 114,6% к 2014 году, или 289,1 млрд рублей.

По данным администрации края, уже в этом году высокие темпы роста зафиксированы в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (303,6%), производстве машин и оборудования (103,9%), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (105,2%). В январе-июне предприятия и энергокомпании инвестировали в основной капитал 4 млрд рублей, что на 17,6% выше уровня такого же периода прошлого года, а общая прибыль в отрасли составила 4,6 млрд рублей - это ниже показателей января-июня 2015 года на 50,5%, что, по словам представителей администрации, связано с кризисными явлениями в экономике.

"Разные предприятия оказались в разных ситуациях с точки зрения кризиса, который переживает наша экономика. К счастью есть отрасли - пищевая промышленность, предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые демонстрируют хорошие темпы роста, что и сформировало общую оценку. Все, что касается программы антикризисных мер, мы будем выполнять и впредь сохранять, с учетом наших бюджетных реалий, меры поддержки реального сектора экономики", - подчеркнул губернатор Алтайского края.