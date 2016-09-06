Прокуратура выявила многочисленные нарушения в детских столовых в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры выявили 46 нарушений в организации питания в детских образовательных учреждениях Мошковского района Новосибирской области. Оштрафованы 18 сотрудников столовых, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"В ходе осуществления надзорной деятельности в истекшем периоде 2016 года проведены проверки в 6 детских учреждениях. Выявлено 46 нарушений, выразившихся в нарушении норм хранения продуктов питания, посуды, уборочного инвентаря, отсутствии маркировки мягкого инвентаря", - говорится в сообщении.

Для устранения нарушений директорам было внесено 6 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены. 20 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокурор возбудил 18 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения 18 человек были оштрафованы на общую сумму более 37 тысяч рублей. Проверки в этой сфере будут продолжены.