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Временные места подготовлены для детей из Черемховского интерната, остающихся в больнице

Сибирь
6 сентября, 11:48 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, сентября. /ТАСС
В детском доме №1 Иркутска подготовлены дополнительно 20 мест
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ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области подготовили места для временного размещения воспитанников Черемховского психоневрологического интерната, остающихся пока на госпитализации из-за дизентерии в Иркутской областной инфекционной больнице. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве соцразвития, опеки и попечительства региона.

"В детском доме №1 Иркутска подготовлены дополнительно 20 мест для воспитанников Черемховского интерната. Пока они пустуют, данные о том, что детей выписывают, в министерство не поступали", - сказали в ведомстве.

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По ее словам, к некоторым из детей, выписанным ранее из больницы, сотрудникам детдома приходилось вызывать скорую помощь. "В соцучреждении они находятся под наблюдением штатных медиков, их консультируют также специалисты инфекционной больницы. Однако общее состояние детей, обусловленное их врожденных заболеваниями, остается тяжелым", - пояснила чиновница.

В Министерстве здравоохранения региона ТАСС подтвердили, что на данный момент в Иркутской областной инфекционной больнице остаются 15 воспитанников Черемховского интерната, еще двое детей - в отделении больницы в Усолье-Сибирском. "Информации о запланированных выписках пока нет", - сказали в Минздраве.

В Черемховском психоневрологическом интернате проживают дети, имеющие серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающих эпилепсией, иммунодефицитом. В конце июля этого года в интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией - были госпитализирован 63 воспитанника, четверо детей скончались. Всех детей, уже выписанных из больницы, временно размещают в двух детдомах Иркутска, где для них были обустроены специальные места.

Решением местного горсуда 23 августа Черемховский интернат закрыт на 30 дней. Остававшихся там 35 детей- инвалидов перевезли в аналогичное учреждение города Саянск. Следственными органами СК РФ по Иркутской области директору и заместителю директора интерната, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").

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