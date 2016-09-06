Житель Томской области получил срок за стрельбу в девочек, попавших снежком в его дом

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ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Северский городской суд Томской области приговорил к 1 году 8 месяцам 27-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из пневматического пистолета по трем девочкам, которые угодили снежком в стену его дома во время игры, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Установлено, что в апреле 2015 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, через окно своей квартиры произвел не менее двух выстрелов из имевшегося у него пневматического газобаллонного пистолета в трех девочек 12-13 лет, которые, играя в снежки, нечаянно попали в стену дома рядом с окном квартиры подсудимого", - сообщили в пресс-службе.
Испугавшиеся дети спрятались за припаркованной машиной, однако мужчина дождался, когда девочки выйдут из укрытия, и вновь выстрелил по убегавшим детям. Одна пуля попала в скулу одной из девочек, она получила травму, которая не сказалась на ее здоровье. Девочки были сильно напуганы.
Свою вину мужчина полностью признал. В итоге суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.