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В Иркутске задержан водитель автобуса, взрезавшегося в бетонную опору

Сибирь
6 сентября, 13:47 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, сентября. /ТАСС
В результате ДТП один человек погиб и 26 пострадали
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© EPA/BERIT ROALD

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция Иркутска задержала 39-летнего водителя рейсового автобуса, допустившего 1 сентября столкновение с бетонной опорой, в результате чего один человек погиб и 26 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ и до избрания меры пресечения помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Следователи намерены ходатайствовать о заключении под стражу обвиняемого. Они продолжают сбор доказательственной базы, уже допрошено свыше 30 свидетелей, проводятся автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

В ожидании экспертизы

Из материалов пресс-службы мэрии Иркутска во вторник стало известно, что городские власти склоняются к тому, что причиной столкновения автобуса с бетонной опорой стал человеческий фактор. В администрации настаивают на том, что технически рулевое управление и тормозная система автобуса были исправны.

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"Причины аварии мы пока назвать не можем, их предстоит установить экспертам. Могу сказать, что рулевое колесо даже после удара было исправно, отсутствие тормозного пути говорит о том, что не было предпринято усилий по торможению. Это наталкивает на мысль о возможном человеческом факторе", - привели в пресс-службе слова начальника управления транспорта Евгения Владимирского.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области ТАСС пояснили, что строить какие-либо версии следствие будет готово только по результатам автотехнической экспертизы, однако сроки ее завершения не уточнили.

По словам представителя ведомства, водитель автобуса был ранее допрошен в качестве свидетеля. Тогда он сообщил, что столкновение с бетонной опорой допустил из-за неисправности руля.

Как сообщалось ранее, 1 сентября водитель ПАЗа, следовавшего по маршруту номер 37, при съезде с Иркутного моста допустил наезд на бетонную опору рекламной конструкции. В результате аварии в медучреждения города обратились 27 человек, 15 пассажирам потребовалась госпитализация. 59-летняя пострадавшая в результате аварии скончалась 5 сентября вечером. Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь двоих пациентов, один из них - 15-летний школьник.

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