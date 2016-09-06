Теплоход врезался в берег Оки на севере Томской области, пострадали два пассажира

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ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Теплоход с пассажирами сегодня врезался в берег Оби на севере Томской области, в результате пострадали два человека, которых вертолетом доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел сегодня в 12:40 местного времени (08:40 мск). Теплоход "Восход-69", принадлежащий ООО "Обьречфлот" столкнулся с левым берегом реки Оби, в 35 км до запланированного остановочного пункта - поселка Назино Александровского района.
"Речное судно осуществляло пассажирский рейс по маршруту Каргасок - Колтогорск, на борту находилось 34 пассажира. В результате происшедшего двое пассажиров пострадали( перелом ноги у женщины, ушиб головы у мужчины), они доставлены вертолетом в медучреждение в поселок Каргасок. Теплоход повреждений не получил", - сообщили в ведомстве.
Томская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.