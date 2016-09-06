Экс-контрактник в Сибири осужден за убийство сослуживца по неосторожности

Чем удивит форум "Армия-2016"Армия и ОПК 6 сентября, 15:50
ООН: около 600 тысяч сирийцев живут в тяжелых условиях в осажденных городахМеждународная панорама 6 сентября, 15:43
Медведев: льготная ставка по кредитам аграриям в 5% должна заработать к 2017 годуЭкономика и бизнес 6 сентября, 15:34
Предварительное голосование в ДНР состоится 2 октябряМеждународная панорама 6 сентября, 15:29
Съемочная группа RT попала под минометный обстрел в ЛивииМеждународная панорама 6 сентября, 15:22
Установлена личность смертника, совершившего теракт в посольстве Китая в КиргизииМеждународная панорама 6 сентября, 15:18
ЯМЭФ вызвал интерес у бизнесменов Дальнего Востока и стран АТРНовости партнеров 6 сентября, 15:08
Танковый бой, уничтожение диверсантов и сибирской язвы: "Армия-2016 " на УралеНовости Урала 6 сентября, 15:05
Большую часть финансирования "Левада-центр" получал из СШАПолитика 6 сентября, 15:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший военнослужащий в Новосибирске осужден за нарушение правил обращения с оружием, из-за которого погиб его сослуживец. Об этом сообщили в главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ.
"Установлено, что 11 января этого года контрактник, не дождавшись команды о начале чистки оружия, приступил к разборке закрепленного за ним пулемета Калашникова. При этом он, сняв оружие с предохранителя, не убедился в отсутствии патрона в патроннике и по неосторожности нажал на спусковой крючок. В результате выстрела сослуживец получил огнестрельное ранение, от которого скончался. Решением вышестоящего командования военнослужащий был уволен из рядов Вооруженных сил РФ", - сказали там.
Экс-военнослужащего признали виновным по статье 349 УК РФ "Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.