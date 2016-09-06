Экс-контрактник в Сибири осужден за убийство сослуживца по неосторожности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший военнослужащий в Новосибирске осужден за нарушение правил обращения с оружием, из-за которого погиб его сослуживец. Об этом сообщили в главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ.

"Установлено, что 11 января этого года контрактник, не дождавшись команды о начале чистки оружия, приступил к разборке закрепленного за ним пулемета Калашникова. При этом он, сняв оружие с предохранителя, не убедился в отсутствии патрона в патроннике и по неосторожности нажал на спусковой крючок. В результате выстрела сослуживец получил огнестрельное ранение, от которого скончался. Решением вышестоящего командования военнослужащий был уволен из рядов Вооруженных сил РФ", - сказали там.

Экс-военнослужащего признали виновным по статье 349 УК РФ "Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.