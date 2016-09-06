Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников

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КЕМЕРОВО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Кемеровский госуниверситет (КемГУ, крупнейший вуз Кузбасса) проводит служебную проверку после публикации в интернете фотографий первокурсников-историков, которые оказались почти полностью раздетыми на посвящении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КемГУ.
"Сейчас проводится служебная проверка по данному случаю. Больше мы ничего не комментируем", - сказали в пресс-службе. Источник, знакомый ситуацией, сообщил ТАСС, что был уволен директор института истории, государственного управления и международных отношений КемГУ Константин Юматов.
В госуниверситете отказались подтвердить либо опровергнуть данную информацию, сославшись на то, что смогут комментировать что-то только по результатам проверки. Юматов на телефонные звонки не отвечает.
Опубликованные снимки вызвали большой резонанс и обсуждение в соцсетях.