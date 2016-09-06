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Полиция проводит проверку в связи с попыткой поджога дома главы иркутского поселка

Сибирь
6 сентября, 16:18 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, сентября. /ТАСС
В результате происшествия пострадала супруга чиновника
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ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Иркутской области проводят проверку в связи с попыткой поджога дома главы муниципального образования Троицкое Заларинского района. В результате происшествия пострадала супруга чиновника, сообщил корреспонденту ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Мэр поселка обратился с заявлением в правоохранительные органы после того, как вместе с женой потушил пожар в своем доме, начавшийся от заброшенной в окно бутылки с зажигательной смесью. Супруга заявителя получила обширные ожоги 1-2 степени", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел сегодня около 5 часов утра местного времени (00:00 мск). По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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