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Новая программа по развитию Байкала предполагает увеличить турпоток до 5 млн к 2025 году

Сибирь
6 сентября, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Программа "Байкал - великое озеро великой страны" рассчитана на 2017-2025 годы на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкалья и должна объединить все существующие госпрограммы по озеру
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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Проект программы "Байкал - великое озеро великой страны" по социально-экономическому развитию прилегающей к озеру территории и его сохранению предполагает рост туристического потока в регионе до 5 млн человек к 2025 году. Об этом сообщает один из разработчиков программы Аналитический центр при правительстве России.

"К 2025 году предполагается увеличить количество туристов до 5 млн человек в год, а рабочие места в сфере туризма - до 37,4 тыс. единиц. Число оборудованных по современным стандартам площадок для приема туристов в местах наиболее массовых посещений - довести до 50 к 2018 году и до 300 - к 2025. Доля возобновляемых источников энергии к 2025 году, согласно проекту, должна составлять не менее четверти", - говорится в сообщении.

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Работа по программе рассчитана на 2017-2025 годы на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкалья и должна объединить все существующие госпрограммы по озеру. По мнению экспертов Аналитического центра, она будет проводится в форме государственно-частного партнерства.

Авторы проекта предлагают сократить объем сбросов сточных вод в Байкал к 2018 году до 53,3%, а к 2020 году свести их к нулю. Количество, которая приводит к заболачиванию Байкала, планируется к 2020 году сократить на 25%, а к 2025 - в два раза. А запасы ценных видов рыб в озере, наоборот, планируется увеличить на 131,9% в 2018 году и 143,6% в 2020.

Проект программы Аналитический центр при правительстве России разработал совместно с общественной организацией "Деловая Россия" при поддержке Аппарата правительства Российской Федерации. Ожидается, что полностью документ будет готов к апрелю 2017 года.

Байкал - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, это самое глубокое озеро на Земле, его глубина достигает 1620 метров. Кроме того, Байкал - самое большое озеро России и шестое по этому показателю в мире. Объем пресной воды в нем составляет 20% от всех мировых запасов. Кроме того, озеро отличается уникальной флорой и фауной: 3/4 обитающих в нем видов являются эндемичными.

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