Новая программа по развитию Байкала предполагает увеличить турпоток до 5 млн к 2025 году

Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. ВидеотрансляцияПолитика 6 сентября, 17:53
Автоматизация в газовой отраслиАвтоматизация в газовой отрасли 6 сентября, 17:51
Арбитраж комитета по этике ФИФА открыл дело против вице-президента федерации КатараСпорт 6 сентября, 17:43
Минобороны РФ: российские военные самолеты не нарушали воздушное пространство ЭстонииАрмия и ОПК 6 сентября, 17:31
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лицаОбщество 6 сентября, 17:31
Пазырыкским курганам в горах Алтая вернут первоначальный внешний видНаука 6 сентября, 17:27
Нарышкин считает, что решение о том, останется ли он спикером Госдумы, примут депутатыПолитика 6 сентября, 17:23
Turkish Airlines увеличила количество вылетов из Москвы до рекордных 11 рейсов в деньЭкономика и бизнес 6 сентября, 17:14
Мантуров: Россия может наладить обслуживание и выпуск военной продукции в ЕгиптеАрмия и ОПК 6 сентября, 17:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Проект программы "Байкал - великое озеро великой страны" по социально-экономическому развитию прилегающей к озеру территории и его сохранению предполагает рост туристического потока в регионе до 5 млн человек к 2025 году. Об этом сообщает один из разработчиков программы Аналитический центр при правительстве России.
"К 2025 году предполагается увеличить количество туристов до 5 млн человек в год, а рабочие места в сфере туризма - до 37,4 тыс. единиц. Число оборудованных по современным стандартам площадок для приема туристов в местах наиболее массовых посещений - довести до 50 к 2018 году и до 300 - к 2025. Доля возобновляемых источников энергии к 2025 году, согласно проекту, должна составлять не менее четверти", - говорится в сообщении.
Работа по программе рассчитана на 2017-2025 годы на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкалья и должна объединить все существующие госпрограммы по озеру. По мнению экспертов Аналитического центра, она будет проводится в форме государственно-частного партнерства.
Авторы проекта предлагают сократить объем сбросов сточных вод в Байкал к 2018 году до 53,3%, а к 2020 году свести их к нулю. Количество, которая приводит к заболачиванию Байкала, планируется к 2020 году сократить на 25%, а к 2025 - в два раза. А запасы ценных видов рыб в озере, наоборот, планируется увеличить на 131,9% в 2018 году и 143,6% в 2020.
Проект программы Аналитический центр при правительстве России разработал совместно с общественной организацией "Деловая Россия" при поддержке Аппарата правительства Российской Федерации. Ожидается, что полностью документ будет готов к апрелю 2017 года.
Байкал - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, это самое глубокое озеро на Земле, его глубина достигает 1620 метров. Кроме того, Байкал - самое большое озеро России и шестое по этому показателю в мире. Объем пресной воды в нем составляет 20% от всех мировых запасов. Кроме того, озеро отличается уникальной флорой и фауной: 3/4 обитающих в нем видов являются эндемичными.