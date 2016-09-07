Более 800 человек из 70 стран соберутся на форум "Евразия" в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Первый международный молодежный форум "Евразия", который откроется в Оренбурге, соберет более 800 человек из 70 стран. Как сообщили ТАСС в правительстве Оренбургской области, мероприятие пройдет с 7 по 11 сентября на трех площадках.

"Форум соберет участников на различных образовательных и творческих площадках, утром состоится открытие молодежного наукограда "Евразия", где будут представлены инновационные разработки и изобретения молодых ученых, достижения дизайнеров Оренбургского госуниверситета. Особенность наукограда в том, что все пространство будет поделено на тематические улицы", - сказали там.

Форум станет одним из крупнейших молодежных мероприятий в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Основными тематическими направлениями форума станут приоритетные сферы профессиональных интересов молодежи: культура и история, политика, экономика, молодежное предпринимательство, молодежные НКО и проекты, медиа. Первыми зарегистрировались на форум еще в июле молодые люди из Китая.

Партнером образовательной программы форума выступил Московский государственный институт международных отношений. Планируется, что в работе лекционных сессий будут затронуты темы восприятия истории России в современном обществе, проблема фальсификации истории, современной политической системы в России, молодежное предпринимательство как драйвер российской экономики и другие. В рамках форума участники поборются за грантовую поддержку своих инициатив.

Форум пройдет на трех площадках - мегамолл "Армада", спортивно- культурный комплекс "Оренбуржье" и культурный комплекс "Национальная деревня". Культурное Оренбуржье представит интерактивную площадку "Музыкальный бульвар" с театральными и музыкальными представлениями, которые пройдут по центральной улице Оренбурга - улице Советской.

Торжественное открытие форума состоится в 20:00 (18:00 мск) в СКК "Оренбуржье". Организаторами форума выступают правительство Оренбургской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и Международный молодежный центр. В 2015 году правительство Оренбургской области зарегистрировало в Роспатенте товарный знак "Оренбуржье - сердце Евразии", под этим лозунгом проводятся различные мероприятия.