Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 800 человек из 70 стран соберутся на форум "Евразия" в Оренбурге

Сибирь
7 сентября, 4:32 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова
Форум станет одним из крупнейших молодежных мероприятий в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года
Материал из 1 страницы

ОРЕНБУРГ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Первый международный молодежный форум "Евразия", который откроется в Оренбурге, соберет более 800 человек из 70 стран. Как сообщили ТАСС в правительстве Оренбургской области, мероприятие пройдет с 7 по 11 сентября на трех площадках.

"Форум соберет участников на различных образовательных и творческих площадках, утром состоится открытие молодежного наукограда "Евразия", где будут представлены инновационные разработки и изобретения молодых ученых, достижения дизайнеров Оренбургского госуниверситета. Особенность наукограда в том, что все пространство будет поделено на тематические улицы", - сказали там.

Форум станет одним из крупнейших молодежных мероприятий в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Основными тематическими направлениями форума станут приоритетные сферы профессиональных интересов молодежи: культура и история, политика, экономика, молодежное предпринимательство, молодежные НКО и проекты, медиа. Первыми зарегистрировались на форум еще в июле молодые люди из Китая.

Партнером образовательной программы форума выступил Московский государственный институт международных отношений. Планируется, что в работе лекционных сессий будут затронуты темы восприятия истории России в современном обществе, проблема фальсификации истории, современной политической системы в России, молодежное предпринимательство как драйвер российской экономики и другие. В рамках форума участники поборются за грантовую поддержку своих инициатив.

Форум пройдет на трех площадках - мегамолл "Армада", спортивно- культурный комплекс "Оренбуржье" и культурный комплекс "Национальная деревня". Культурное Оренбуржье представит интерактивную площадку "Музыкальный бульвар" с театральными и музыкальными представлениями, которые пройдут по центральной улице Оренбурга - улице Советской.

Торжественное открытие форума состоится в 20:00 (18:00 мск) в СКК "Оренбуржье". Организаторами форума выступают правительство Оренбургской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и Международный молодежный центр. В 2015 году правительство Оренбургской области зарегистрировало в Роспатенте товарный знак "Оренбуржье - сердце Евразии", под этим лозунгом проводятся различные мероприятия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
2
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
3
Трое членов экипажа МКС вернулись на Землю
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
Движение всех поездов на Сахалине приостановлено
6
СМИ: мать российского летчика Ярошенко написала письмо президенту США
7
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
Темы дня
Реклама