Сибирский химкомбинат выведет из эксплуатации установку по переработке оружейного урана

ТОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сибирский химический комбинат (СХК) Росатома объявил конкурс на разработку проекта вывода из эксплуатации установки по переработке высокообогащенного урана (ВОУ), работавшей по программе разоружения, сообщили в пресс-службе предприятия.

"В настоящий момент сублиматный завод готовится к выводу из эксплуатации установки по переработке высокообогащенного урана. АО "СХК" объявлен конкурс на разработку проекта вывода установки из эксплуатации и документации, обосновывающей безопасность данной деятельности. На эти цели планируется потратить около 12 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Завершить вывод из эксплуатации оборудования планируется к 2022 году.

В 1993 году было подписано соглашение между правительствами России и США об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия. Программа, получившая неофициальное название "Мегатонны - в мегаватты", была рассчитана на 20 лет и предусматривала коммерческую переработку предприятиями Росатома 500 тонн российского ВОУ в низкообогащенный уран (НОУ) для изготовления топлива для американских АЭС. В 2013 году программа ВОУ-НОУ была завершена.

Для участия в программе на СХК было создано специальное оборудование. В частности, на сублиматном заводе в 1996 году была создана установка М2079, которая отработала положенный срок и была остановлена в 2013 году. "Использование данной установки в производственной деятельности СХК после окончания программы не требуется", - отметили на предприятии.

СХК (входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") расположен в Северске Томской области, объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК - обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива.