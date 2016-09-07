Глава томской НПФ "Микран": санкции США не скажутся серьезно на компании

ТОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная фирма "Микран" (Томск) не ожидает последствий от попадания под американские санкции, поскольку компания работает по большей части внутри России. Трудности могут возникнуть только с продвижением продукции на международный рынок, сообщил ТАСС глава компании Владимир Доценко.

"Скорее всего, не скажется, потому что мы в подавляющем большинстве работаем внутри России, - сказал он. - Все, что мы поставляем, - это гражданское оборудование. Поэтому мне странно, почему мы туда попали. С одной стороны, это признание, с другой стороны, это вызовет определенные трудности при продвижении на международный рынок".

Доценко предположил, что внесение в санкционный список может быть связан с тем, что компания работает с крупными российскими компаниями с государственным участием.

Ранее сообщалось, что власти США в очередной раз расширяют список компаний и организаций, подпадающих под американские санкции, которые были введены из-за конфликта на Украине. Согласно уведомлению, Бюро промышленности и безопасности Минторга США решило включить в собственные санкционные списки 81 компанию и организацию под 86 наименованиями. В основном новый "черный список" Минторга дублирует такой же перечень Минфина США, обнародованный 1 сентября, при этом в него попали также 11 компаний, о которых Минфин не упоминал, в частности, АО НПФ "Микран".

"Микран" был создан в 1991 году, является одной из крупной российских компаний по производству радиоэлектронной аппаратуры. Специализируется на производстве телекоммуникационного оборудования, контрольно- измерительной аппаратуры СВЧ и аксессуаров СВЧ-тракта, СВЧ- электроники, радаров для навигации и обеспечения безопасности, в компании работают более 1,5 тыс. человек. В 2014 году у компании появилась итальянская дочерняя структура Youncta, что позволило наладить поставки на рынок Европы. Также офисы продаж "Микрана" располагаются в Бразилии, Вьетнаме и Южной Африке.