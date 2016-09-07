Минэкономразвития РФ передало Иркутской области управление турзоной "Ворота Байкала"

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ передало Иркутской области функции по управлению особой экономической зоной (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала". Об этом сообщил журналистам зампред правительства Иркутской области Антон Логашов.

"19 августа было подписано соглашение с Минэкономразвития РФ о передаче полномочий по особой экономической зоне на уровень субъекта", - сказал он. По словам чиновника, Иркутская область стала первым субъектом, кто подписал такой документ с федеральным центром.

Условия государственного софинансирования турзоны остались прежними: по 50% из федерального и регионального бюджетов, отметил Логашов. Он напомнил, что сейчас в ОЭЗ зарегистрированы пять резидентов, ключевым из которых является "БГК Гора Соболиная" (остальные - "Илим-Байкал", "Байкал-Аква", "Гринвальд Байкал", "УЮТ+" - прим. ТАСС). "Сейчас работа по ним должна активизироваться", - отметил зампред, не уточнив при этом, намерены ли иркутские власти привлекать новых резидентов. Управлять ОЭЗ, по его словам, будет УК "Иркутск", созданная в сентябре 2015 года с тем, чтобы синхронизировать график работ по проектированию и строительству объектов инфраструктуры ОЭЗ.

Как сообщал ранее ТАСС, в июне этого года правительство РФ заявило о планах по закрытию 10 неэффективных ОЭЗ. В Минэкономразвития РФ в связи с этим поясняли, что по закону ОЭЗ могут быть закрыты в двух случаях: если в течение трех лет там не появилось ни одного резидента или если в течение трех лет резиденты не ведут работу. Под эту норму могли попасть многие туристско-рекреационные и портовые зоны.

Туристская ОЭЗ "Ворота Байкала" действует с 2007 года, в качестве резидентов зарегистрированы пять компаний. В границы турзоны входят два участка: 757 га в Слюдянском районе и 1590 га в поселке Большое Голоустное Иркутского района. По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), на участках не ведется строительство ни одного объекта инфраструктуры, хотя на ее создание в федеральном бюджете было запланировано 11,8 млрд рублей. Из этой суммы Иркутская область успела освоить 108 млн, которые ушли на обустройство границ ОЭЗ, проектирование объектов зон и различные экспертизы.