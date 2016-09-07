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Внук и правнуки Астрид Линдгрен приедут на международный фестиваль кино в Новосибирск

Сибирь
7 сентября, 9:26 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, сентября. /ТАСС
Фестиваль откроется фильмом новосибирского режиссера Павла Головкина "Темное небо. Белые облака", одной из героинь которого стала шведская писательница
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НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Потомки писательницы Астрид Линдгрен, посол Швеции и продюсер немецкого телеканала станут почетными гостями международного кинофестиваля "Встречи в Сибири", который пройдет в Новосибирске с 12 по 18 сентября. Свои работы зрителям представят кинодокументалисты со всего мира, сообщила пресс-служба одного из организаторов фестиваля кинотеатра "Победа".

"В этом году гостями фестиваля станут потомки известной писательницы Астрид Линдгрен: внук Нильс Олаф Нюман, правнуки Антон Линдгрен и Йохан Палмберг. Йохан Палмберг работает в семейном фонде "Сальткрокка" и является одним из членов жюри Мемориальной премии имени Астрид Линдгрен - крупнейшей в мире премии в области детской литературы", - говорится в сообщении.

Фестиваль откроется фильмом новосибирского режиссера Павла Головкина "Темное небо. Белые облака", одной из героинь которого стала Астрид Линдгрен. В картине участвует знаменитый режиссер Юрий Норштейн, основные съемки посвящены новосибирской детской киностудии "Поиск" и ее руководителю Петру Анофрикову. Фильм создан при поддержке грантовой программы президента России "100 национально значимых проектов в области культуры и искусства" и организаций четырех стран: России, Швеции, Германии и Франции.

В церемонии открытия фестиваля примет участие делегация шведского посольства в России во главе с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеция Петером Эриксоном. Кроме того, в Новосибирск приедет немецкий продюсер Бернд Зайдль, редактор телеканала SWR, координатор по сотрудничеству с крупнейшим в Европе каналом о культуре ARTE. Также в фестивале примет участие известная американская поэтесса, лауреат Арлингтона Кэтрин Янг, переводившая фильм "Темное небо. Белые облака" для англоязычной аудитории.

За годы существования фестиваля "Встречи в Сибири" на показах побывали десятки тысяч зрителей, его гостями были выдающиеся кинематографисты более чем из тридцати стран. Лейтмотив этого года - детство и его значение для взрослой жизни. Показ фильмов будет совмещен с творческими встречами, в частности, на 13 сентября запланирован вечер, посвященный Астрид Линдгрен и премьера документальной киноленты "Астрид".

В рамках Года российского кино пройдут показы документальных фильмов новосибирских режиссеров - представителей школы сибирского документального кино. Будет организован специальный киносеанс с участием новосибирских представителей кинематографических профессий.

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