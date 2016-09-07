Туроператор Coral Travel возобновляет с 18 сентября чартеры из Сибири в Турцию

ОМСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Первый сибирский чартер в Турцию туроператора Coral Travel вылетит 18 сентября из аэропорта Омска. Об этом заявила ТАСС руководитель пресс-службы компании Марина Макаркова.

"Первый чартер летит из Омска 18 сентября и выполняется авиакомпанией Royal Flight". Рейс загружен более чем на 80 %, спрос стабильно высокий, уже есть заявки на октябрь", - сказала Макаркова.

Рейсы будут выполняться каждые 10-11 дней на авиалайнере Boeing 757-200 вместимостью 200 пассажиров.

Постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией было подписано 28 августа премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Чартерное сообщение с Турцией было закрыто с конца октября 2015 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, выполняющий задание в рамках антитеррористической операции в Сирии.