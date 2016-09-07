Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Туроператор Coral Travel возобновляет с 18 сентября чартеры из Сибири в Турцию

Сибирь
7 сентября, 9:30 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Первый чартер летит из Омска и выполняется авиакомпанией Royal Flight
Материал из 1 страницы

ОМСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Первый сибирский чартер в Турцию туроператора Coral Travel вылетит 18 сентября из аэропорта Омска. Об этом заявила ТАСС руководитель пресс-службы компании Марина Макаркова.

Смотрите также
РСТ: туроператоры РФ пока воздерживаются от масштабных программ по Турции

"Первый чартер летит из Омска 18 сентября и выполняется авиакомпанией Royal Flight". Рейс загружен более чем на 80 %, спрос стабильно высокий, уже есть заявки на октябрь", - сказала Макаркова.

Рейсы будут выполняться каждые 10-11 дней на авиалайнере Boeing 757-200 вместимостью 200 пассажиров.

Постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией было подписано 28 августа премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Чартерное сообщение с Турцией было закрыто с конца октября 2015 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, выполняющий задание в рамках антитеррористической операции в Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Астахов прокомментировал скандал вокруг московской школы N57
2
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
3
Россия может купить крылатые ракеты BrahMos
4
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
5
В Дагестане ликвидированы главарь бандгруппы и пять боевиков
6
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
7
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
Темы дня
Реклама