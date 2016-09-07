Жителю Новосибирской области, обстрелявшему школьный двор, грозит до пяти лет тюрьмы

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Житель города Обь Новосибирской области предстанет перед судом за обстрел из винтовки школьного двора, где проходило открытие детского лагеря. Мужчине, от действий которого пострадали 7-летняя девочка и сотрудник школы, грозит до 5 лет лишения свободы.

"Исполняющий обязанности прокурора г. Оби Дмитрий Аверченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего Михаила Максимцова. В настоящее время производится вручение Максимцову копии утвержденного прокурором обвинительного заключения, после чего уголовное дело будет направлено в Обской городской суд", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Максимцов обвиняется по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). По версии следствия, утром 3 июня он находился на территории своего приусадебного участка недалеко от школы № 26 города Оби, в которой в этот момент проводилось массовое мероприятие, посвященное открытию детского оздоровительного лагеря. В школьном дворе находились около 100 человек, большую часть из которых составляли дети.

Максимцова раздражила музыка, которой сопровождалось мероприятие. Следствие установило, что еще в прошлом учебной году он в грубой форме требовал от руководства школы прекратить ее воспроизведение при проведении детских мероприятий, чем запомнился как директору школы, так и другим работникам. В этот раз Максимцов решил сорвать мероприятие, для чего вынес из своего дома пневматическую винтовку с измененной конструкцией и произвел не менее 7 выстрелов в сторону места его проведения, намереваясь повредить звуковую колонку. В результате обвиняемый причинил незначительные, но болезненные телесные повреждения 7-летней ученице и школьному работнику, повредил два припаркованных около школы автомобиля, разбил стекло второго этажа; дети были эвакуированы, а торжественное мероприятие оказалось сорванным.

Максимцов не признал вину несмотря на то, что ранее в ходе допросов неоднократно подтверждал факты выстрелов в сторону школы. В июне 2016 года он подробно и последовательно рассказывал о мотивах и обстоятельствах произошедшего представителям средств массовой информации, сетовал на раздражающую громкость музыки, отсутствие понимания со стороны администрации школы. Однако, по его последней версии, он стрелял "по кошкам в огороде", а намерение сорвать детское мероприятие, причинить кому-то вред и повредить школьное имущество у него отсутствовало. Эта версия следственными органами проверена и опровергнута.