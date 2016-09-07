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Завод по выращиванию радужной форели в моногороде Кузбасса начнет работать в конце года

Сибирь
7 сентября, 9:58 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
По словам представителя "Сибирской инвестиционной группы", это первое предприятие в Сибири, где рыба будет выращиваться в системе замкнутого водоснабжения
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КЕМЕРОВО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Первая очередь завода по выращиванию радужной форели в моногороде Юрга Кемеровской области, аналогов которому в Сибири на данный момент нет, будет введена до конца года, через 11 месяцев будет получена товарная рыба. Об этом в среду сообщила представитель "Сибирской инвестиционной группы" Екатерина Сениченкова на заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе.

По ее словам, это первое предприятие в Сибири, где рыба будет выращиваться в системе замкнутого водоснабжения. "Зарыбление планируется в четвертом квартале этого года. Срок выращивания форели до товарного веса составляет 11 месяцев. Мощность первой очереди - 1 тыс. 7 тонн в год, ее стоимость - 638 млн рублей, в том числе 201 млн - заемные средства, источником которых является лизинговая компания ПАО "Трансфин-М", 473 млн - собственные", - сказала Сениченкова.

Всего на площадке завода расположено 32 бассейна. "Все линии имеют независимый водооборот, который включает биофильтр, насосное оборудование, приемную емкость и систему трубопроводов, обеспечивающую подачу насыщенной кислородом воды и ее отвод", - пояснила Сениченкова.

Объемы удвоят

Как рассказал журналистам директор компании Борис Горшунов, фактически первую продукцию завод получит в конце 2017 года, при этом уже сейчас завод приступает к проектированию второй очереди. "Ее планируем ввести в конце 2017 года - начале 2018 года, ее мощность составит около 400 тыс. тонн. Сейчас рассматриваем варианты - какую рыбу выращивать, возможно, из семейства сиговых - нельма, муксун. К 2019 году намерены ввести третью очередь мощностью 600 тыс. тонн", - отметил он.

Таким образом ожидается, что мощность завода к 2020 году удвоится. Как ранее сообщал ТАСС, итоговые инвестиции в проект составят 1,7 млрд рублей. Кроме собственно разведения рыбы, предприятие планирует запустить ее переработку и выпуск пресерв, консервов, копченной продукции. По словам Сениченковой, кроме Кузбасса, продукцию планируется поставлять в Томскую, Новосибирску области, Алтайский край.

Как сообщил на заседании инвестсовета заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Исламов, реализация проекта для региона имеет стратегическое значение. "Помимо того, что это импортозамещающее производство, проект в числе первых трех, кто подал заявку стать резидентом территории опережающего развития в моногороде Юрга. Завод начали планировать еще до выхода постановления о создании ТОР. Теперь предприятие получит различные налоговые льготу как федеральные, так и региональные", - сказал он.

О моногороде

Юрга расположена на севере Кемеровской области. Развитие города напрямую связано с "Юргинским машиностроительным заводом", где в советское время из 60 тыс. трудоспособного населения 25 тыс. трудились на этом предприятии. Возникшие в 1990-х годах экономические трудности и спад производства на заводе привели к ухудшению ситуации в Юрге.

С 2010 года в городе ведется активная работа по диверсификации экономики. Весной 2015 года регион подписал соглашение с Фондом развития моногородов о выделении средств господдержки на строительство необходимой инфраструктуры в Юрге. В августе этого года в городе ввели коллектор за 137 млн рублей, им будут пользоваться около 50 крупных и мелких предприятий города.

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