Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с шестью погибшими в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Чановском районе Новосибирской области. В результате произошедшей накануне аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"По данному факту 7 сентября следователем полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Ход и результаты расследования взяты органами прокуратуры на контроль", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла 6 сентября в 17:20 (13:20 мск) в Чановском районе Новосибирской области. На 1075 км автодороги Р254 "Иртыш" произошло лобовое столкновение автомобилей "Лада Гранта" и "Тойота Приус". В результате ДТП погибли шесть человек: четверо взрослых и два ребенка в возрасте 1 года и 12 лет. Еще один ребенок в возрасте двух лет госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями в Чановскую Центральную районную больницу.