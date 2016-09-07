Иркутские власти: строительство Братского металлургического завода заморожено

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области приостановили реализацию крупного инвестиционного проекта - Братского металлургического завода (БМЗ) стоимостью более 7,1 млрд рублей. Об этом сообщил в среду журналистам зампред правительства региона Антон Логашов.

"Как проект он есть, инвестора пока нет", - сказал он. Ведут ли иркутские власти работу по его поиску, Логашов не уточнил.

Как сообщал ранее ТАСС, проект по строительству БМЗ по выпуску стального проката строительного назначения мощностью 250 тыс. тонн, реализуемый Восточно-Сибирской металлургической компанией (ВСМК), прошел госэкпертизу в 2014 году и был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов РФ на 2014 - 2020 годы. В июле 2015 года сообщалось, что проект получил одобрение комитета развития инвестиционных операций Внешэкономбанка, предполагалось, что ВЭБ инвестирует в строительство до 6 млрд руб.

На данный момент на территории Восточной Сибири нет ни одного предприятия такого профиля, хотя его строительство планировалось еще во времена СССР. Предполагалось, что поставки сырья на БМЗ будет осуществлять компания "Вторчермет", входящая в группу ВСМК.