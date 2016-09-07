Обновленный Музей Олимпийской славы Новосибирска пополнят личные вещи чемпионов разных лет

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Новосибирские спортсмены - чемпионы Олимпийских игр разных лет - передадут памятные для них личные вещи обновленному Музею Олимпийской славы Новосибирска. Коллекцию пополнят советские бутсы двукратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике Виктора Маркина, форма олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Евгения Подгорного и парадный костюм для церемонии открытия Игр в Барселоне олимпийской чемпионки по баскетболу Ирины Минх.

"Мне кажется, если человек видит настоящие туристические ботинки 30-х годов, это гораздо лучше, чем два одинаковых диплома о 1-м и 2-м местах. Поэтому мы переиграли концептуально, попытались показать, как в настоящем музее, историю через предмет", - сообщил сегодня в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов.

На его призыв приносить в обновленный музей связанные с победами личные вещи тут же откликнулись присутствовавшие на мероприятии олимпийцы. "У меня дома как реликвия кроссовки хранятся, в которых я тренировался. Это была экспериментальная партия: представляете, один кроссовок весит 27 граммов. Они, правда, все уже истоптанные и кое- где в дырах, но это были мои любимые кроссовки. Я, наверное, здесь пообещаю, что передам их в этот музей", - сказал Виктор Маркин, уточнив, что в музее уже хранится спортивная майка с номером и гербом Советского союза, в которой он финишировал в беге на 400 метров.

Ирина Минх пообещала передать для истории парадные костюмы, которые были на ней на церемониях открытия Олимпийских игр в Барселоне (1992 год) и в Сеуле (1988 год). Евгений Подгорный, в свою очередь, вспомнил, "где-то в гараже" у него хранится гимнастическая форма, в которой он выступал на Олимпийских играх в Атланте.

10 сентября в Новосибирске состоится открытие значительно обновленного Музея Олимпийской славы, который работает с 1995 года, но много лет находился в неприспособленном помещении. В настоящее время музей стал филиалом Новосибирского государственного краеведческого музея и переехал в три просторных зала в центре города. Он содержит исторические материалы о спортивной деятельности Новосибирска, начиная с XX века и до сегодняшних дней. Гордостью коллекции являются материалы, посвященные четырехкратному олимпийскому чемпиону по биатлону Александру Тихонову, выдающемуся российскому борцу классического стиля Александру Карелину, трехкратному олимпийскому чемпиону Станиславу Позднякову.

На последней Олимпиаде в Рио-де Жанейро Новосибирская область оказалась на третьем месте по количеству медалей, уступив только Москве и Московской области: жители региона завоевали две золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль.