Водитель врезавшегося в столб автобуса в Иркутске находился в наркотическом опьянении

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Водитель врезавшегося в столб автобуса в Иркутске в момент аварии находился в наркотическом опьянении. По ходатайству следствия 39-летний мужчина арестован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"По заключению медиков установлено, что 39-летний водитель автобуса в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения", - сказали в пресс-службе.

1 сентября водитель ПАЗа при съезде с Иркутского моста допустил наезд на бетонную опору рекламной конструкции. В результате аварии в медучреждения города обратились 27 человек, 15 пассажирам потребовалась госпитализация. 59-летняя пострадавшая в результате аварии скончалась 5 сентября вечером. В реанимации остаются два человека, в том числе 15-летний подросток.

"Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителю автобуса, обвиняемого в совершении ДТП", - отметили в полиции. Там напомнили, что мужчина был задержан сотрудниками полиции, после проведения следственных действий ему было предъявлено обвинение.

Главное следственное управление ГУ МВД по региону после смерти одной из пострадавших возбудило по факту аварии по статье УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".