Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Водитель врезавшегося в столб автобуса в Иркутске находился в наркотическом опьянении

Сибирь
7 сентября, 17:06 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 7, сентября. /ТАСС
По ходатайству следствия 39-летний мужчина арестован
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Водитель врезавшегося в столб автобуса в Иркутске в момент аварии находился в наркотическом опьянении. По ходатайству следствия 39-летний мужчина арестован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"По заключению медиков установлено, что 39-летний водитель автобуса в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения", - сказали в пресс-службе.

Смотрите также
В Иркутске после ДТП скончалась одна из пассажирок автобуса

1 сентября водитель ПАЗа при съезде с Иркутского моста допустил наезд на бетонную опору рекламной конструкции. В результате аварии в медучреждения города обратились 27 человек, 15 пассажирам потребовалась госпитализация. 59-летняя пострадавшая в результате аварии скончалась 5 сентября вечером. В реанимации остаются два человека, в том числе 15-летний подросток.

"Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителю автобуса, обвиняемого в совершении ДТП", - отметили в полиции. Там напомнили, что мужчина был задержан сотрудниками полиции, после проведения следственных действий ему было предъявлено обвинение.

Главное следственное управление ГУ МВД по региону после смерти одной из пострадавших возбудило по факту аварии по статье УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
2
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
3
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
4
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
5
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
Темы дня
Реклама