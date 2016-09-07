Модернизация наливной станции Комбинатская автоматизировала отправку грузов

ОМСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Петров/. Отправка грузов потребителям на крупнейшей в Сибири наливной станции Комбинатская стала полностью автоматизированной благодаря модернизации стоимостью 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил в среду ТАСС министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Виктор Белов.

"С вводом в эксплуатацию автоматизированной системы управления сортировочной горкой завершен последний этап пятилетней модернизации Комбинатской, которая обошлась компании "Газпром нефть" и ОАО "РЖД" в 1,2 млрд рублей, - сказал министр. - Полностью устранен опасный труд сцепщиков и "башмачников" (регулировщиков скорости движения вагонов - прим. ТАСС). Процессами погрузки, формирования поездов и их отправкой управляют всего три оператора с высшим образованием. Ежесуточная отправка вагонов выросла с 1400 до 1600, а в отдельные сутки до 1900".

По данным Западно-Сибирской железной дороги, главными отправителями грузов с Комбинатской являются предприятия нефтехимического и строительного комплексов Омска, в первую очередь - Омский НПЗ. Всего же услугами станции пользуются более 150 предприятий. На церемонии пуска горочного комплекса начальник департамента логистики и транспорта ПАО "Газпром нефть" Вадим Симдякин отметил, что "70 процентов продукции Омского нефтезавода отгружается по железной дороге".

По его словам, инвестиции в развитие транспортного узла перспективны для самого предприятия. "Для нас очень важно доставить в срок продукцию потребителям в России и за рубежом. В этой цепочке незаменимую роль играет ОАО "РЖД", - подчеркнул Симдякин.

В 2015 году предприятие "Газпром нефть - Омский НПЗ" переработало почти 21 млн тонн нефти и является самым мощным в РФ. Глубина переработки достигла 92% и с завершением модернизации предприятия увеличится в 2018 году до 96%. Каждый восьмой литр российского бензина производится на ОНПЗ. Его поставки ведутся в десятки регионов Сибири, Дальнего Востока и Европейской части страны, а также на экспорт.