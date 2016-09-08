Многодетным семьям иркутские власти будут доплачивать к школе по три тысячи рублей

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Многодетные семьи Иркутской области с 2017 года будут получать дополнительные выплаты из областного бюджета на подготовку детей к школе. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Александр Битаров, сообщили в пресс-службе облправительства.

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"Постановление было подготовлено по поручению губернатора Сергея Левченко, предложившего предусмотреть ежегодную денежную выплату многодетным семьям, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке", - сказали в пресс-службе.

Согласно документу, поддержку из областного бюджета смогут получить семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных или переданных на воспитание в приемную семью. Размер выплаты составит 3 тыс рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и будет действовать в течение трех лет, уточнили в пресс- службе.