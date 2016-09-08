Жители Бурятии вырубили в скале крупнейшее в России изображение Будды

УЛАН-УДЭ, 8 сентября. /ТАСС/. Жители села Баян-Гол Хоринского района Бурятии за два месяца сделали на расположенной рядом скале 33-метровое изображение Будды, которое стало крупнейшим в России, сообщил корреспонденту ТАСС представитель дацана (религиозного центра) "Ринпоче Багша" Александр Лубсанов.

"Высота изображения - 33 метра, оно частично вырублено в скале. Это крупнейшее подобное изображение Будды в России. Его за два месяца сделали сами жители села Баян-Гол, это была их инициатива. Их поддержал дацан "Ринпоче Багша", - сказал он.

Изображение Будды освятят 10 сентября. "Еше Лодой Ринпоче (буддийский учитель - прим. ТАСС) совершит торжественное открытие и ритуал посвящения "рамне" (специальный обряд освящения - прим. ТАСС) 33-метрового изображения Будды Шакьямуни на горе возле села Баян-Гол", - сказали в пресс-службе дацана.

По словам Ринпчоче, изображение Будды "станет символом объединения наших чистых намерений и символом того, что буддийское учение - Дхарма, которую 2,5 тысячи лет назад даровал Будда, и сейчас пребывает в нашем мире".

В буддизме широко распространена традиция гигантских изображений Будды. Крупнейшая статуя этого религиозного деятеля находится на острове Хэнань в Китае, ее высота 128 метров. Многометровые изображения Будды также есть в Японии, Таиланде, Мьянме.