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Города Сибири не собираются терять побратимские связи с бывшим Днепропетровском

Сибирь
8 сентября, 10:58 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 8, сентября. /ТАСС
Ранее Днепровский городской совет принял решение о разрыве сотрудничества с российскими городами-побратимами
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КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Красноярск и Улан-Удэ останутся открытыми для жителей Днепра (бывший Днепропетровск), власти которого накануне разорвали побратимские отношения с российскими городами. Об этом представители мэрий сибирских городов сообщили  ТАСС.

"Побратимские отношения между Улан-Удэ и Днепропетровском были заключены в сентябре 2011 года на Украине. Последний факт говорит о том, что инициатива в этом вопросе исходила от украинской стороны. Связи с Днепропетровском не играют какой-либо существенной роли в экономике Улан-Удэ, и разрыв побратимских отношений на жизни горожан не отразится. Тем не менее, очень жалко терять подобную связь с украинским городом. Побратимство между городами должно быть вне политики", - сказал начальник управления внешнеэкономических связей администрации Улан-Удэ Дмитрий Дашиев.

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"Решение властей города Днепра - это одно, а отношения между людьми - это другое. Поэтому, несмотря ни на какие решения, мы будем рады видеть жителей города Днепра у нас как участников различных мероприятий, также и как гостей, когда жители Днепра будут приезжать к своим друзьям, знакомится с нашим городом. Наш город будет открыт для жителей города Днепра всегда", - сказал мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС курирующий внешние связи региона вице-премьер правительства Красноярского края Виктор Зубарев, Красноярск и Днепропетровск многие десятилетия связывали экономические, социальные и культурные связи. В 2007 году города стали побратимами. "Наши братские, родственные, человеческие связи не разорвать сиюминутным решением", - сказал он. Впрочем сейчас Красноярск в гораздо большей степени связан с другими городами Европы и Азии, чем с украинскими, добавил вице-премьер.

За последние годы экономические отношения Красноярского края с городами Украины сократились. В некоторыми из них товарооборот сократился до нескольких сотен тысяч долларов. В целом товарооборот региона с Украиной за шесть месяцев года составил около $53,6 млн., что на треть меньше аналогичного периода прошлого года, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей региона.

Накануне Днепровский городской совет принял решение о разрыве сотрудничества с российскими городами-побратимами. Днепр имел побратимские связи с Красноярском, Самарой и Улан-Удэ.

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