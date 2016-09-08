Служба скорой помощи Кузбасса получит 36 машин

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Парк автомобилей службы скорой медицинской помощи пополнится в этом году 36 автомобилями, из которых 33 уже закуплены за счет федерального бюджета. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Алексей Сергеев.

"В четверг поступили 23 автомобиля, ранее - еще 10. Они закуплены за счет средств федерального бюджета. До конца годы мы планируем приобрести еще три машины за счет спонсорских средств. Износ парка автомобилей - приличный, стараемся постепенно обновлять", - сказал он.

По его словам, автомобили направляются в территории, где наиболее остро стоит вопрос с обновлением парка. Так, поступившие сегодня машины будут обслуживать 15 муниципалитетов. Как уточнил ТАСС замгубернатора, на данный момент Кемеровской области требуется еще около 100 автомобилей. "Чтобы закрыть потребность, нам необходимо около 100 машин", - сказал он.

По данным администрации области, всего в регионе более 300 автомобилей "скорой помощи". Как ранее сообщал ТАСС, из общего их количества 17% имеют срок эксплуатации до 3 лет, 40% - до 5 лет. В 2015 году приобрели 28 машин за счет спонсорских средств.

В Кузбассе служба скорой медицинской помощи представлена 10 самостоятельными станциями и 18 отделениями в городских и районных больницах. Круглосуточно работают 209 бригад. По итогам прошлого года скорая помощь в среднем по региону доезжала до пациентов за 20 минут в 90,7% случаях. В городах этот показатель выше и составляет 91,1%, в селах ниже - 87,8%, однако с 2013 года он вырос на 5%.