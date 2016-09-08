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Пилот, посадивший задымившийся Boeing в Доминикане, получил признание на родине в Томске

Сибирь
8 сентября, 11:39 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 8, сентября. /ТАСС
Константин Парикожа, в феврале спасший жизни 400 пассажиров при аварийной посадке самолета с горящим двигателем, удостоен звания "Томич года - 2016"
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ТОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Пилот Константин Парикожа, который успешно посадил в этом году задымившийся Boeing 777-200 с почти 400 пассажирами на борту в аэропорту доминиканского города Пунта-Кана, получил звание "Томич года - 2016", сообщили в пресс-службе мэрии.

"Победителями народного голосования стали пилот Константин Парикожа, спасший жизни 400 пассажиров при аварийной посадке самолета с горящим двигателем, автор книги о 19-й Гвардейской стрелковой дивизии Валентина Пшеничкина и спортсмен Дмитрий Журман, в 2016 году завоевавший две золотые медали Чемпионата мира по подводному плаванию", - сказали в пресс-службе.

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Там уточнили, что победители получат дипломы, памятные знаки "Томич года-2016" и медали "За отличие" в ближайшую субботу на общегородском празднике "День томича".

Boeing 777-200 "Оренбургских авиалиний" 11 февраля совершил вынужденную посадку в аэропорту Пунта-Кана после возникновения неисправности в одной из турбин лайнера. По данным авиакомпании, через 15 минут после полета на высоте 6 тыс. метров в области одного из двигателей раздался хлопок, после чего началось задымление салона, капитан воздушного суда Парикожа отключил неисправный двигатель и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время экстренного торможения произошло искрение в области колес шасси, в связи с чем эвакуация пассажиров производилась по надувным трапам. На его борту находились 355 пассажиров и 20 членов экипажа, никто не пострадал.

Весной президент России Владимир Путин наградил Парикожу орденом Мужества, а второго пилота Игоря Кравцова - медалью "За отвагу". Еще 18 сотрудников "Оренбургских авиалиний" получили медали Нестерова.

По данным мэрии Томска, Константин Парикожа в 1994 году закончил школу в поселке под Томском. Затем по примеру отца принял решение стать летчиком и поступил в Ульяновское авиационное училище. После окончания учебного заведения работал в аэропорту Томск. В последние годы продолжил карьеру в Москве.

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