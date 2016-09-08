Вернувшийся в Кызыл самолет вновь вылетел в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Самолет АТР-42 авиакомпании "Таймыр" (NordStar Airlines), экипаж которого вернулся в Кызыл из-за срабатывания датчика люка грузовой двери, вновь вылетел в Красноярск. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Кызыла.

"Самолет АТР-42 Кызыл - Красноярск вылетел в 17:00 (13:00 мск). Пассажиры не отказались от билетов", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, экипаж воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в связи со срабатыванием датчика неплотного закрытия люка грузовой двери. На его борту находились 29 пассажиров и 3 члена экипажа.

Абаканская и Енисейская транспортные прокуратуры, а также Западно-Сибирское СК на транспорте начали проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей и законодательства о безопасности полетов.