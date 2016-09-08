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В Алтайском крае насекомым-вредителем поражены более 20 тысяч га леса

Сибирь
8 сентября, 16:40 UTC+3 МАМОНТОВО /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
Пораженная звездчатым пилильщиком-ткачом площадь увеличилась с начала года почти в 15 раз
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© wikipedia.org/Beentree

МАМОНТОВО /Алтайский край/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Площадь хвойных лесов Алтайского края, пораженных насекомым-вредителем звездчатым пилильщиком-ткачом с начала года увеличилась почти в 15 раз - с 1,3 тыс. га до 20,5 тыс. га. Бороться с вредителем планируется в 2017 году после проведения всех необходимых обследований, сообщил журналистам в рамках рабочей поездки в Мамонтовский район директор регионального "Центра защиты леса" Александр Зверев.

"Большую озабоченность вызывает звездчатый пилильщик-ткач - на территории Ключевского, Озеро- Кузнецовского, Титовского лесничества наблюдается массовая вспышка размножения этого насекомого. На 1 января 2016 года площадь очага была 1,3 тысячи гектаров, сейчас она увеличилась до 20,5 тысяч. В конце сентября совместно с региональным управлением лесами у нас запланированы лесопатологические обследования по этому насекомому, чтобы узнать конкретные границы очага и понять - необходимы ли истребительные мероприятия в 2017 году", - сказал Зверев

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По словам специалиста, особенность этого насекомого в том, что оно повреждает лесные культуры 15 - 40 лет - в Алтайском крае это площади, которые были восстановлены после пожаров. В регионе в последние несколько лет были благоприятные погодные условия для развития пильщика-ткача - теплые зимы. Последняя серьезная вспышка развития насекомого была в 2003 году.

"Восстановленные после пожаров леса могут быть просто уничтожены - на их восстановление было затрачено очень много сил, средств и времени. Они объедают хвою, могут это делать несколько раз за сезон, и у деревьев не хватает сил восстановиться", - пояснил Зверев.

Как сообщалось ранее, в Алтайском крае в этом году уже были проведены истребительные мероприятия, при которых использовался биопрепарат лепидоцид, но на пильщика-ткача он оказывает очень малое влияние - уничтожать его придется химпрепаратом димилином, разрешенным в РФ. Проблема насекомых - вредителей с 2015 года в регионе встала особенно остро: были выявлены точки массового размножения вредителей - сосновой совки, шелкопряда-монашенки, сибирского коконопряда.

Общая площадь лесов Приобья, а также уникального ленточного бора, оказавшихся в зоне поражения, составила более 220 тыс. га, на борьбу с вредителями регион получил из федерального бюджета 260 млн рублей. Обработка лесов в июне 2016 года проводились с двух самолетов Ан-2 на 226,99 тыс. гектаров. На сегодня истребительные мероприятия показали свою эффективность на 87,5%.

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