На главу новосибирской компании возбудили дело за невыплату зарплаты

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении гендиректора ПАО "Сибнефтегеофизика" по факту невыплаты заработной платы. С февраля по июль 2016 года компания накопила перед 1260 работниками долг в 185 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"8 сентября по материалам прокуратуры Центрального района Новосибирска в отношении генерального директора ПАО "Сибнефтегеофизика" следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности")", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе прокурорских проверок установлено, что задолженность акционерного общества по выплате заработной платы, образовавшаяся с февраля по июль 2016 года перед 1260 работниками, составила свыше 185 млн рублей. Прокурор района дважды вносил руководителю организации представления об устранении нарушений законодательства, возбуждал в отношении него дела об административном правонарушении по частям 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства").

В защиту интересов работников организации прокурор направил мировому судье и в районный суд 605 заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 120 млн рублей. К настоящему времени рассмотрено и удовлетворено 512 заявлений на сумму свыше 90 млн рублей, остальные находятся на рассмотрении. Всего после прокурорского вмешательства ПАО "Сибнефтегеофизика" погасило почти 16 млн рублей просроченной задолженности по зарплате перед 101 работником.

Расследование уголовного дела и фактическое устранение нарушений трудовых прав работников находятся на контроле прокуратуры.