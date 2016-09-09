Напавшие на бригаду скорой помощи жители Иркутска предстанут перед судом

Путин назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенкаПолитика 9 сентября, 9:52
Грабители напали на психбольницу на юге Москвы и не нашли, что похититьПроисшествия 9 сентября, 9:34
Путин уволил Астахова с поста детского омбудсменаПолитика 9 сентября, 9:30
Организаторам посвящения в студенты истфака КемГУ объявили выговорОбщество 9 сентября, 9:21
Доставка внеземного вещества на Землю. ДосьеБиографии и справки 9 сентября, 9:14
В Мосгордуме пройдут обзорные экскурсииМосква 9 сентября, 9:09
Американский космический аппарат OSIRIS-REx. ДосьеБиографии и справки 9 сентября, 9:06
Депутаты ЛДПР предложили Собянину ликвидировать МАДИОбщество 9 сентября, 9:03
"Война и мир" в цифрах и фактах. Для тех, кто так и не осилил романКультура 9 сентября, 9:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Двое молодых людей предстанут перед судом в Иркутске за нападение на бригаду скорой помощи во время дорожного конфликта, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Иркутска 1995 и 1996 г. р. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия), ч. 1 ст. 116 УК РФ ("Побои)", - сказали в СУ СК.
В ведомстве напомнили, что ранее Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ночью 1 июня на улице Ушаковская в Иркутске молодые люди в ходе дорожного конфликта избили врача и санитара скорой помощи, после чего скрылись. Через несколько часов молодые люди были задержаны оперативниками.