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Напавшие на бригаду скорой помощи жители Иркутска предстанут перед судом

Сибирь
9 сентября, 8:37 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 9, сентября. /ТАСС
Расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей завершено
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Двое молодых людей предстанут перед судом в Иркутске за нападение на бригаду скорой помощи во время дорожного конфликта, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Иркутска 1995 и 1996 г. р. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия), ч. 1 ст. 116 УК РФ ("Побои)", - сказали в СУ СК.

В ведомстве напомнили, что ранее Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ночью 1 июня на улице Ушаковская в Иркутске молодые люди в ходе дорожного конфликта избили врача и санитара скорой помощи, после чего скрылись. Через несколько часов молодые люди были задержаны оперативниками.

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