В Иркутской области 10 из 11 малых аэропортов оценены неудовлетворительно

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Инфраструктура практически всех северных аэропортов Иркутской области получила неудовлетворительную оценку от специалистов международного аэропорта Иркутск. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель директора по инфраструктуре ОАО "Международный аэропорт Иркутск" Григорий Амбросов. Комиссия иркутского аэропорта в июле-августе этого обследовала 11 малых аэропортов (в городах Мама, Бодайбо, Усть-Кут, Железногорск- Илимский, Братск, Усть-Илимск, Нижнеудинск, Киренск и поселках Ербогачен, Жигалово и Казачинское) в связи с перспективой их присоединения к головному.

"По нашей оценке, все они, кроме аэропорта Усть-Илимска, находятся в ненадлежащем состоянии и требуют больших финансовых вложений - везде требуется ремонт взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок", - сказал Амбросов. Он отметил что, все это "довольно дорогостоящие мероприятия", однако оценок инвестиционной потребности не привел. "По каждой площадке предстоит отдельная работа, после чего программу их модернизации нужно будет сводить к единому знаменателю. Схема единой системы управления всех аэропортов также пока не определена", - уточнил он.

При этом аэропорт Усть-Илимска, получивший наиболее высокую оценку экспертов, также потребует капиталовложений - на строительство нового аэровокзального комплекса.

Ранее иркутские власти заявили, что аэропорт города Усть-Илимск определен пилотной площадкой для реализации проекта по развитию сети из 11 малых аэропортов региона. По данным ТАСС, крупнейшая целлюлозно-бумажная компания России - группа "Илим" намерена вложить в 2016 году 100 млн рублей в аэропорт Усть-Илимска (в городе расположено одно из предприятий компании - прим. ТАСС), проект рассчитан на 2017-2019 годы. Cредства будут направлены на проектирование и возведение модульного здания аэровокзала пропускной способностью 50-100 пассажиров в час, светосигнальное оборудование взлетно-посадочной полосы и устройство заправки воздушных судов. Аэровокзал, введенный в эксплуатацию в аэропорту регионального значения Усть-Илимск в 1993 году, был рассчитан на 450 пассажиров в час.

Авиасообщение с Усть-Илимском, прерванное в 2002 году после банкротства авиапредприятия, было возобновлено в 2013 году. Во время процедуры банкротства часть имущества предприятия была реализована на торгах, отдельные объекты инфраструктуры были разрушены за 11 лет простоя. Сейчас авиапредприятие находится в муниципальной собственности и готовится к передаче в региональную для включения в качестве филиала в ОАО "Международный аэропорт Иркутск" (100% собственность Иркутской области). В мае этого года авиакомпания "ПАНХ" (Бурятия) из-за финансовых сложностей прекратила полеты по маршруту Иркутск - Усть- Илимск, после чего городская администрации объявила конкурс на выбор нового перевозчика.