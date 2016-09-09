Мальчик утонул в Томской области, пытаясь спасти упавшую в реку девочку

ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели восьмилетнего мальчика в городе Колпашево в Томской области. Ребенок утонул, пытаясь спасти упавшую в реку шестилетнюю девочку, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По предварительным данным, в результате неосторожных действий девочка сорвалась с берега и упала в воду. Пытаясь с берега спасти девочку, мальчик сам упал в воду и утонул. 7 сентября 2016 года его тело было обнаружено на берегу реки Обь", - сказали в пресс-службе.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В рамках его расследования следователи установят все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на реке Обь днем 4 сентября.