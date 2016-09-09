Ученые создадут технологию получения водорода для батарей в Арктике

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ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Коллектив ученых из России, США, Италии и Ямайки планирует создать технологию получения водорода для восстанавливаемых батарей практически в любом месте. Такие батареи экологичнее аналогов и могут быть использованы в любых труднодоступных местах, например, в Африке или Арктике, сообщили в пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ).
"Для таких батарей нужен чистый водород и кислород, который можно получить из воздуха. Их уже используют, но остается проблема: где взять водород? Его перевозить тяжело и дорого. А если использовать наноматериалы, которые производят в ООО "Передовые порошковые технологии" и в ТГУ, реагирующие с водой, то можно получать водород прямо на месте", - привели в пресс-службе слова профессора Технологического института Нью-Джерси (США), приглашенного профессора ТГУ Эдварда Дрейзина.
Речь идет о нанодисперсных порошках, которые, используя технологию электровзрыва, научились изготавливать ученые лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов ТГУ. Наночастицы позволяют задавать необходимые свойства, а сфера применения полученных наноматериалов очень широка: от аэрокосмической отрасли до медицины.
По мнению профессора, альтернативные источники энергии могут стать еще одной сферой для применения этих нанопорошков. "Эти водородные батареи можно использовать в любых удаленных, труднодоступных местах, где нужна энергия, но нет возможности провести линии электропередачи. Воду в таких местах найти гораздо легче, а значит, наша технология будет востребована", - отметил Дрейзин.
Планируется, что к работе также подключатся ученые из США, Италии и Ямайки. Сейчас коллектив ищет финансирование для реализации проекта.