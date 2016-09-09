Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые создадут технологию получения водорода для батарей в Арктике

Сибирь
9 сентября, 9:06 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 9, сентября. /ТАСС
По словам разработчиков, такие батареи экологичнее аналогов и могут быть использованы в любых труднодоступных местах
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Коллектив ученых из России, США, Италии и Ямайки планирует создать технологию получения водорода для восстанавливаемых батарей практически в любом месте. Такие батареи экологичнее аналогов и могут быть использованы в любых труднодоступных местах, например, в Африке или Арктике, сообщили в пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ).

"Для таких батарей нужен чистый водород и кислород, который можно получить из воздуха. Их уже используют, но остается проблема: где взять водород? Его перевозить тяжело и дорого. А если использовать наноматериалы, которые производят в ООО "Передовые порошковые технологии" и в ТГУ, реагирующие с водой, то можно получать водород прямо на месте", - привели в пресс-службе слова профессора Технологического института Нью-Джерси (США), приглашенного профессора ТГУ Эдварда Дрейзина.

Смотрите также
Исследования студентов СПбГУ помогут ученым прогнозировать таяние ледников Арктики

Речь идет о нанодисперсных порошках, которые, используя технологию электровзрыва, научились изготавливать ученые лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов ТГУ. Наночастицы позволяют задавать необходимые свойства, а сфера применения полученных наноматериалов очень широка: от аэрокосмической отрасли до медицины.

По мнению профессора, альтернативные источники энергии могут стать еще одной сферой для применения этих нанопорошков. "Эти водородные батареи можно использовать в любых удаленных, труднодоступных местах, где нужна энергия, но нет возможности провести линии электропередачи. Воду в таких местах найти гораздо легче, а значит, наша технология будет востребована", - отметил Дрейзин.

Планируется, что к работе также подключатся ученые из США, Италии и Ямайки. Сейчас коллектив ищет финансирование для реализации проекта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Путин уволил Астахова с поста детского омбудсмена
3
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
4
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
5
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
6
Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе
7
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016
Темы дня
Реклама