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ТГК-14 направит 2 млрд руб. на капремонт объектов в Бурятии и Забайкалье

Сибирь
9 сентября, 10:16 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 9, сентября. /ТАСС
Особенное внимание уделяется реконструкции тепловых сетей, работы на некоторых объектах ведутся круглые сутки
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ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. "Территориальная генерирующая компания 14" (ТГК-14, ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкалье и Бурятии) в этом году направит на капитальный ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение своих объектов свыше 2 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2015 году, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"В ходе ремонтной компании планируется переложить трубопроводы в Чите и Улан-Удэ общей протяженностью 20 км. На семи станциях, входящих в состав филиалов "Читинская генерация" и "Генерация Бурятии", планируется провести 122 капитальных, средних и текущих ремонтов основного генерирующего оборудования", - сказали в пресс-службе.

Представители ТГК-14 отметили, что особенное внимание уделяется реконструкции тепловых сетей - работы на некоторых объектах ведутся круглые сутки, без выходных.

В 2015 году ТГК-14 направила на ремонтную и инвестиционную программы свыше 1,7 млрд рублей: около 1 млрд рублей выделили Забайкальскому краю, свыше 700 млн рублей - Бурятии.

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