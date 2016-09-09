Пассажиры самолета, вернувшегося в Красноярск из-за трещины в стекле, вылетели в Норильск

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КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании "Таймыр" (NordStar), чей самолет вернулся в Красноярск из- за трещины в лобовом стекле, вылетели в Норильск резервным бортом. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в аэропорту Емельяново (Красноярск).
"В 14:26 (10:26 мск) самолет Boeing авиакомпании "Таймыр" совершил вылет из аэропорта Емельяново. Отказавшихся от полета нет", - сказал собеседник агентства.
В самолете, вылетевшем из аэропорта Емельяново в 04:46 (00:46 мск), произошло растрескивание внешнего слоя стекла в кабине пилотов. Опасности не было, но согласно правилам самолет вернулся в Красноярск, где совершил посадку в 06:33 (02:33 мск). Пострадавших нет.
Авиакомпания предоставила для полета резервный борт.