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Пассажиры самолета, вернувшегося в Красноярск из-за трещины в стекле, вылетели в Норильск

Сибирь
9 сентября, 10:57 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 9, сентября. /ТАСС
Авиакомпания "Таймыр" предоставила для полета резервный борт
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КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании "Таймыр" (NordStar), чей самолет вернулся в Красноярск из- за трещины в лобовом стекле, вылетели в Норильск резервным бортом. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в аэропорту Емельяново (Красноярск).

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Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за трещины в стекле

"В 14:26 (10:26 мск) самолет Boeing авиакомпании "Таймыр" совершил вылет из аэропорта Емельяново. Отказавшихся от полета нет", - сказал собеседник агентства.

В самолете, вылетевшем из аэропорта Емельяново в 04:46 (00:46 мск), произошло растрескивание внешнего слоя стекла в кабине пилотов. Опасности не было, но согласно правилам самолет вернулся в Красноярск, где совершил посадку в 06:33 (02:33 мск). Пострадавших нет.

Авиакомпания предоставила для полета резервный борт.

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