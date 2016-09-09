Кемеровский "Азот" модернизируют за шесть лет

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КЕМЕРОВО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Масштабная модернизация кемеровского завода "Азот", где после привлечения нового инвестора планируется построить крупнейший в России комплекс по производству минеральных удобрений, займет 6 лет. Об этом сообщил председатель совета директоров Aeon Corporation ("Аеон Корпорейшн"), совладелец "Новапорта" Роман Троценко на приеме в честь 60-летия предприятия.
"На заводе будет реализована большая программа, которая займет 6 лет <...> Наша задача - не только увеличить объем выпуска продукции, но и перейти на новую продукцию, которая сейчас имеет сбыт и которая пользуется популярностью. Это и переход на пористую селитру для взрывных работ, переход к производству комплекса сложных удобрений, поставка продукции в современной форме. Здесь много чего можно сделать, в том числе развитие сети дистрибьюции удобрений на селе", - сказал он
Как ранее сообщал ТАСС, в июне "Сибирский деловой союз" (СДС), под управлением которого "Азот" находился с 2011 года, заявил о продаже части акций завода корпорации Aeon Corporation совладельцу "Новапорта" Роману Троценко. Тогда пояснили, что привлечение нового инвестора позволит провести модернизацию завода и построить крупнейший в России за последние 25 лет комплекс по производству минеральных удобрений.
Строительство будет осуществляться совместно с итальянской компанией Tecnimont Codest International S.R.L. Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Ориентировочная стоимость проекта, который позволит увеличить мощность "Азота" в 1,5 раза - €1,2 млрд. По словам Троценко, на заводе параллельно модернизируют "отдельное оборудования с целью снижения себестоимости продукции и повышения ее качества".
Как сообщил на приеме губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, реализация этого проекта позволит построить фактически второй "Азот". "Нам потребуется 800 новых высококвалифицированных рабочих, и их уже нужно учить, может быть, даже факультеты открывать. Средняя зарплата - уже примерно подсчитана - 55 тыс. рублей", - сказал он. Тулеев обратился к представителям сельхозинститута и госуниверситета с задачей проработать вопрос по подготовке кадров "под "Азот" и под село".