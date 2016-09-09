Медведев поручил главе Забайкалья подготовить предложения о ликвидации долгов по зарплате

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил исполняющему обязанности губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой подготовить предложения, касающиеся ликвидации задолженности по зарплатам работникам предприятий, счета которых были заморожены.

"Довольно тревожный сигнал поступил от профсоюзов в части блокировки счетов отдельных бюджетных учреждений. Я прошу подготовить предложения о том, каким образом эту проблему снять", - обратился он к Ждановой. "К сожалению, я знаю, что задолженность накапливалась, за последние годы она довольно значительных сумм достигла; надо эту проблему решать", - сказал Медведев.

"Понятно, что это было сделано в значительной мере предшествующей командой (руководства региона), но, в любом случае, это касается людей, которые работают в этих организациях", - сказал премьер.

"Подготовьте эти предложения, каким образом все эти счета разблокировать, и чтобы люди могли в обычном порядке получать заработную плату, а не через обращения в суд", - обратился премьер к главе региона.

Ждановой поручено подготовить предложения о ликвидации очередей в детсады

Премьер-министр России также поручил Наталье Ждановой подготовить предложения о ликвидации очередей в детские сады в регионе в кратчайшие сроки.

"Мы по всей стране практически эту программу завершили, и в общем, это хорошее событие, но здесь у вас очередь еще остается. Наверное, предыдущее руководство региона должно было предпринять все усилия, чтобы эта работы шла быстрее, но раз не доделали, теперь это придется вам доделывать", - сказал Медведев.

"Подготовьте предложения, каким образом эту очередь в максимально короткие сроки полностью снять, и, естественно, построить необходимое количество дошкольных учреждений", - добавил он на встрече с главой региона.

Во время беседы обсуждался также вопрос реализации новой программы по строительству школ. Жданова рассказала, что Забайкальский край получил из федерального бюджета 248 млн рублей, несколько школ построены и открыты к новому учебному году, до конца текущего года запланировано строительство новых школ.

Вместе с тем глава региона признала, что проблема с нехваткой мест в школах по-прежнему остается. "Подготовьте предложения, каким образом в ближайшие годы эту проблему решить", - поручил Медведев, напомнив, что власти планируют в ближайшие три года финансировать программу по строительству школ по всей стране.

Жданова также обратилась к премьеру с просьбой о строительстве новых сельских клубов.

"Мы начинаем новую программу по сельским клубам, на эту программу запланированы деньги уже: на следующий год это порядка 1,5 млрд рублей", - сообщил премьер. "Это будут новые современные клубы по типовым проектам, которые должны в себе сочетать разные функции - досуговую, воспитательную, спортивную", - отметил он.