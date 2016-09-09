Пожары на севере Иркутской области вызвали сильное задымление в Братске

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Второй по величине город Иркутской области Братск затянуло смогом от лесных пожаров с соседних территорий, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сильное задымление атмосферного воздуха в городе связано с лесными пожарами, действующими на территории Усть-Кутского и Катангского районов, с учетом северо-восточного направления ветра", - сказали в пресс-службе со ссылкой на начальника департамента по обеспечению безопасности населения Сергея Тимофеева.

По данным мэрии, в пятницу утром лесные пожары были зафиксированы в Братском районе недалеко от поселка Дубынино - в 20 км от города Братска на площади 6 га, а также в районе поселка Кузнецовка в 15,5 км от города на площади 5 га.

По информации правительства региона, крупных пожаров на землях лесного фонда региона на данный момент нет: действуют 5 очагов на общей площади 46,5 га. "Зафиксированы по два очага в Катангском и Усть-Кутском районах, еще один - в Жигаловском районе. В локализованном состоянии находится одно возгорание площадью 17 га в Качугском районе", - сказали в пресс-службе облправительства. Кроме того, с четверга на землях Минобороны в Братском районе действует возгорание площадью 15 га.

На обнаружении и ликвидации лесных пожаров сейчас задействованы 117 человек и 32 единицы техники. На авиапатрулировании в Жигаловском и Качугском районах работает легкомоторный самолет Як-18, в Чунском районе - Ан-2, отметили в пресс-службе.

Братск - крупный промышленный центр с населением около 230 тыс. человек.