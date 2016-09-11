Самолеты из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться в Кемерове из-за тумана

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КЕМЕРОВО, 11 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Два пассажирских самолета из Москвы и один из Санкт-Петербурга, летевшие в Кемерово, вынуждены были приземлиться в Новосибирске из-за тумана в столице Кузбасса. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта им. А. А. Леонова.
"Из-за погодных условий - сильного тумана - самолеты совершили посадку в "Толмачево" (Новосибирск). Это самолеты авиакомпании "Аэрофлот" и S7, вылетевшие из Москвы, а также рейс компании "Уральские авиалинии" из Санкт-Петербурга", - сказала собеседница агентства.
На данный момент прибытие самолетов задерживается в среднем на 4-5 часов. Соответственно сдвинулось и время вылета рейсов из Кемерова в Москву и Петербург. "Ожидается, что борт авиакомпании "Аэрофлот" вылетит из Кемерово в Москву в 10:40, S7 - в 11:30, "Уральских авиалиний" - в 11:00 (6:40, 7:30 и 7:00 мск соответственно)", - уточнили в справочной.