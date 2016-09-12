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Прокуратура проверяет факт столкновения катера и теплохода под Омском

Сибирь
12 сентября, 7:02 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, сентября. /ТАСС
В результате происшествия никто не пострадал
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НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения теплохода и катера в Омской области. Инцидент произошел в субботу в районе поселка Новая Станица, никто не пострадал, сообщила в понедельник пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Омской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности плавания на внутреннем водном транспорте", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 10 сентября около 08:00 по местному времени (04:00 мск) теплоход "Москва-144" (собственник ООО "Омский речной порт") вышел от Речного вокзала, расположенного в Омске на 1833 км реки Иртыш, для перевозки пассажиров пригородным сообщением. Через два часа в момент движения теплохода вверх по течению на 1851 км реки Иртыш произошло столкновение по касательной между теплоходом и маломерным частным судном "Жемчужина Сибири". Катер на учете в системе МЧС не состоит.

На борту теплохода находилось 143 пассажира, на борту катера - три члена экипажа. Жертв и пострадавших нет. В результате столкновения теплоход повреждений не получил, на катере в верхней части кормы образовалась трещина.

Предварительно со слов очевидцев установлено, что водитель катера допустил выход судна на судовой ход, чем нарушил правила плавания по внутренним водным путям.

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