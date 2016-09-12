Трое пострадавших при ДТП с автобусами в Иркутске остаются в больницах

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Трое из пяти пострадавших в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Иркутске остаются в больницах. Ребенок, получивший во время аварии травмы средней степени тяжести, может быть выписан в понедельник, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Иркутской области.

"Врачи планируют выписать ребенка, находившего на лечении в Ивано-Матренинской больнице. Два других пациента пока продолжат лечение в иркутской горбольнице номер 3. Их состояние стабильное, никаких опасений не вызывает", - сказала представитель министерства.

По ее словам, женщина, получившая во время аварии наиболее тяжелые травмы и находившаяся в реанимации, сейчас переведена в общее отделение.

По данным Минздрава, на месте аварии медики оказали помощь еще двоим пассажирам маршрутного автобуса.

ДТП произошло 9 сентября около 18:15 по местному времени (13:15 мск) на перекрестке улиц Пискунова и Байкальская областного центра. Столкнулись автобус малого класса Hyundai County, следовавший по маршруту номер 2, и коммерческий автобус Kia Granbird, в салоне которого находился только один водитель. Мужчина погиб на месте. Пострадали пять пассажиров Hyundai, двоим из них госпитализация не понадобилась.