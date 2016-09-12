В больнице Иркутска остаются 10 воспитанников Черемховского интерната

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Десять детей-инвалидов из Черемховского психоневрологического интерната остаются на госпитализации из-за дизентерии в Иркутской областной инфекционной больнице, сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.

"В областной "инфекционке" на утро понедельника находились 13 воспитанников интерната. Троих из них сейчас выписывают", - сказала представитель министерства.

По ее словам, после выписки детей каретой скорой медицинской помощи по очереди перевозят в детдом номер 1 и номер 2 в Иркутске, где для них приготовлены специализированные места. Предполагается, что дети-инвалиды пробудут там до возобновления работы Черемховского интерната.

Как сообщал ТАСС, на прошлой неделе из больницы были выписаны четверо детей. Двое из них были переведены в детский дом-интернат номер 1 в Иркутске, еще двое - в Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

В Черемховском психоневрологическом интернате проживают дети, имеющие серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающие эпилепсией, иммунодефицитом. В конце июля этого года в интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией - были госпитализирован 63 воспитанника, четверо детей скончались. Решением местного горсуда 23 августа Черемховский интернат закрыт на 30 дней. Остававшихся там 35 детей-инвалидов перевезли в аналогичное учреждение города Саянск.

Следственными органами СК РФ по Иркутской области директору и заместителю директора интерната, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").