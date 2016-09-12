Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В больнице Иркутска остаются 10 воспитанников Черемховского интерната

Сибирь
12 сентября, 8:55 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 12, сентября. /ТАСС
После выписки детей каретой скорой медицинской помощи по очереди перевозят в детдом номер 1 и номер 2 в Иркутске, где для них приготовлены специализированные места
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Десять детей-инвалидов из Черемховского психоневрологического интерната остаются на госпитализации из-за дизентерии в Иркутской областной инфекционной больнице, сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.

"В областной "инфекционке" на утро понедельника находились 13 воспитанников интерната. Троих из них сейчас выписывают", - сказала представитель министерства.

Смотрите также

Временные места подготовлены для детей из Черемховского интерната, остающихся в больнице
В иркутской больнице остаются 17 детей-инвалидов из Черемховского интерната
Из интерната в Иркутской области, закрытого из-за инфекции, вывезли всех детей-инвалидов
Суд закрыл Черемховский интернат на 30 суток, детей перевезут в другой город

По ее словам, после выписки детей каретой скорой медицинской помощи по очереди перевозят в детдом номер 1 и номер 2 в Иркутске, где для них приготовлены специализированные места. Предполагается, что дети-инвалиды пробудут там до возобновления работы Черемховского интерната.

Как сообщал ТАСС, на прошлой неделе из больницы были выписаны четверо детей. Двое из них были переведены в детский дом-интернат номер 1 в Иркутске, еще двое - в Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

В Черемховском психоневрологическом интернате проживают дети, имеющие серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающие эпилепсией, иммунодефицитом. В конце июля этого года в интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией - были госпитализирован 63 воспитанника, четверо детей скончались. Решением местного горсуда 23 августа Черемховский интернат закрыт на 30 дней. Остававшихся там 35 детей-инвалидов перевезли в аналогичное учреждение города Саянск.

Следственными органами СК РФ по Иркутской области директору и заместителю директора интерната, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: банки просят у ЦБ доступ к кредитным историям россиян без их согласия
2
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
3
В Китае завершилось строительство самого высокого моста в мире
4
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
5
Прибытие первого рейса в аэропорт Жуковский задерживается на час
6
Сгоревший на западе Москвы автобус не принадлежит Мосгортансу
7
Трамп запретил помощникам публично говорить о здоровье Клинтон
Темы дня
Реклама