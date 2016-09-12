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Международный математический центр создадут на базе НГУ

Сибирь
12 сентября, 9:26 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, сентября. /ТАСС
Он позволит проводить фундаментальные исследования, а также даст Новосибирскому госуниверситету возможность продвинуться в международных рейтингах и попасть в ТОП-100 лучших вузов мира
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Вид на новый корпус НГУ

Вид на новый корпус НГУ

© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Международный математический центр будет создан на базе Новосибирского государственного университета (НГУ). Он позволит проводить фундаментальные исследования, привлекать молодых ученых и преподавателей, а также даст НГУ возможность продвинуться в международных рейтингах и попасть в ТОП-100 лучших вузов мира.

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"Создание такого центра на базе НГУ важно потому, что университету нужно продвигаться в предметных международных рейтингах. Сейчас наш балл по математике - 71,1, чтобы попасть в ТОП-100 лучших вузов мира необходимо как минимум 72,6 балла", - приводит слова ректора НГУ Михаила Федорука официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Кроме того, учреждение центра на базе вуза, а не профильного НИИ (как это сделали, например, в Москве и Санкт-Петербурге), открывает дополнительное финансирование: не только из ФАНО, но и из Министерства науки и образования РФ. В настоящее время Минобрнауки РФ создало координационный совет, в состав которого вошли как математики РАН, так и ученые, которые в свое время уехали из России и сейчас работают в других странах, сообщил директор Института математики СО РАН Сергей Гончаров.

"Главные задачи, которые помогут решить подобные формирования - это проведение фундаментальных поисковых исследований, а также создание среды, привлекающей большое количество молодых ученых и преподавателей вузов. Мы планируем нанимать преподавателей на два-три месяца, ведь выдающегося деятеля науки сложно заставить сменить место работы, а за этот небольшой период возможно прочитать интенсивный курс нашим студентам", - сказал Гончаров. На сэкономленные на зарплатах для иностранцев деньги он предлагает поддерживать своих молодых ученых, предоставив им возможность выезжать на конференции. "Важно, чтобы они были в курсе современных течений науки", - заключил Гончаров.

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На данный момент для создания центра уже определены несколько помещений. Это конференц-зал, большая аудитория и десять рабочих мест в НГУ. Институт математики СО РАН предоставит конференц-зал и несколько рабочих мест для приглашенных исследователей, а еще - богатую библиотеку института.

В апреле 2014 года Министерством образования и науки РФ был принят план мероприятий для учреждения не менее шести международных научно-образовательных центров мирового уровня в области математики, четыре из них уже утверждены: в Москве, Санкт- Петербурге, Новосибирске и Казани. Еще два предположительно будут организованы за счет местных бюджетов в Башкирии и на Урале. Примером для основания таких центров послужил Международный математический институт им. Леонарда Эйлера при Санкт-Петербургском отделении математического института им. В.А. Стеклова РАН.

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