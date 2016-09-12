Крупнейшее в России изображение Будды высотой 33 метра освятили в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 12 сентября. /ТАСС/. Изображение Будды, которое стало крупнейшим в России, освятили возле села Баян-Гол в Бурятии: местные жители за два месяца высекли контур основателя буддизма на скале Баян-хонгор и расписали его красками. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в дацане (религиозном центре) "Ринпоче Багша".

"Изображения Будды освятил достопочтимый Еше Лодой Ринпоче (буддийский учитель - прим. ТАСС). На ритуале присутствовали около четырех тысяч человек. После обряда здесь же прошли праздничный концерт и спортивные соревнования", - сказала представитель дацана Маргарита Морозова.

Высота изображения - 33 метра. Это число имеет в буддизме сакральное значение: считается, что на земле существует самый высокий мир, который называется "Траястримша" ("Мир 33 богов" или "Собрание 33 богов"). Этот мир упоминается в буддийских текстах, которые рассказывают, как Будда восходит к 33 богам, или как они сами спускаются на землю для встречи с религиозным учителем.

Ранее ТАСС сообщал, что жители села Баян-Гол за два месяца сделали на расположенной рядом скале изображение Будды. Инициативу селян поддержал дацан "Ринпоче Багша". "Образ Будды Шакьямуни сделали максимально величественным, но с минимальным воздействием на природу. Высекать полноценную статую или барельеф не стали. Лишь сняли верхний слой породы, нанесли контуры учителя, восседающего в позе лотоса, и расписали краской", - отметила Морозова.

По словам Ринпоче, изображение Будды "станет символом объединения наших чистых намерений и символом того, что буддийское учение - Дхарма, которую 2,5 тысячи лет назад даровал Будда, и сейчас пребывает в нашем мире".

В буддизме широко распространена традиция гигантских изображений Будды. Крупнейшая статуя этого религиозного деятеля находится на острове Хэнань в Китае, ее высота 128 метров. Многометровые изображения Будды также есть в Японии, Таиланде, Мьянме.