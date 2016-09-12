Экс-гендиректор "Сибтрубопроводстроя" предстанет перед судом

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НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор ОАО "Сибтрубопроводстрой" Александр Скаредин предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам. Общая сумма задолженности перед 293 работниками составила свыше 16 млн рублей и была погашена в ходе следствия в полном объеме, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
"Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Октябрьского района Новосибирска. Уголовный закон за это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового", - говорится в сообщении.
60-летний Александр Скаредин обвиняется по ч.2 ст.145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенная руководителем организации из личной заинтересованности").
По версии следствия, Скаредин, при наличии у акционерного общества на расчетных счетах денежных средств, умышленно с июня по октябрь 2014 года выплачивал заработную плату свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, который на тот момент составлял 5 тысяч 554 рубля. Кроме этого, он в полном объеме не выплатил свыше двух месяцев заработную плату, подлежащую выплате в июне и июле 2014 года.