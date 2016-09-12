Организаторы финансовой пирамиды пойдут под суд в Кемерове

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Завершено расследование уголовного дела в отношении двух организаторов финансовой пирамиды в Кемеровской области, похитивших у местных жителей около 80 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Кемеровской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жителей Прокопьевска. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - сказала она.

По версии следствия, обвиняемые учредили в Прокопьевске микрофинансовую организацию и на основании фиктивного протокола общего собрания пайщиков создали кредитный потребительский кооператив. Мошенники разместили для привлечения клиентов рекламу в СМИ, обещая гражданам компенсацию в размере 40% от внесенной в кассу кооператива суммы. В августе 2014 года кооператив приостановил свою деятельность. Предусмотренные договорами денежные средства пайщикам больше не выплачивались, забрать вложенные сбережения потерпевшие не могли.

В общей сложности обвиняемые обманули 241 жителя Кемеровской области, ущерб составил около 80 млн рублей. "Фигуранты свою вину не признали и отказались сотрудничать со следствием", - подчеркнула Ирина Волк.

"В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет", - заключила представитель МВД.