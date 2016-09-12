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СК возбудил дело в отношении омского депутата за нападение на репортера

Сибирь
12 сентября, 11:26 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Депутат Калачинского райсовета Александр Овчаренко напал на корреспондента "Первого городского телеканала" 7 сентября
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ОМСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении депутата Калачинского райсовета Александра Овчаренко за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Уголовное дело возбуждено по статье 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации", - сказал собеседник агентства.

Помощник кандидата в депутаты Законодательного собрания Омской области Хабулды Шушубаева, депутат Калачинского райсовета Александр Овчаренко напал на корреспондента "Первого городского телеканала" 7 сентября. Инцидент произошел в селе Царицыно Калачинского района, где Шушубаев проводил встречу с избирателями. Овчаренко напал на журналиста "Первого городского телеканала" Вахита Ниязова, когда тот пытался задать Шушубаеву вопрос о "кинутых" дольщиках микрорайона "Ясная поляна", который строила компания последнего. Депутат райсовета несколько раз ударил репортера, а затем выхватил у него из рук микрофон и выбросил на улицу.

Как сообщил ТАСС директор "Первого городского телеканала" Павел Корольков, Ниязов 7 сентября написал заявление в УМВД, а 8 сентября в прокуратуру обратился телеканал. Он отметил, что журналист находится на больничном с ушибами мягких тканей лица и ссадинами.

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