Рейсы в Татарстан, Башкирию и на Урал откроют осенью из Горно-Алтайска

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС/. Новые авианаправления открываются осенью в Республике Алтай - это Татарстан, Урал и Башкирия, сообщили в пресс-службе аэропорта Горно-Алтайск.
"С 17 сентября в Республику Алтай начнет полеты дважды в неделю новый авиаперевозчик ("ЮВТ Аэро") на маршруте Казань - Горно-Алтайск - время в пути составит 4 часа. Еще одна авиакомпания ("КрасАвиа") начнет с 8 октября рейсы в Екатеринбург и Уфу, время в пути - 2,4 часа и 2,10 часа соответственно", - сказали в пресс-службе.
По данным организации, сейчас основными авиаперевозчиками региона являются S7 ("Сибирь"), выполняющая рейсы Горно-Алтайск - Москва - Горно-Алтайск пять раз в неделю, "КрасАвиа" - совершает полеты дважды в неделю в Красноярск и дважды - в Новосибирск, и "Руслайн" - рейсы дважды в неделю в Тюмень. Также обслуживаются чартерные рейсы более десятка других авиаперевозчиков.
"За 8 месяцев 2016 года аэропорт "Горно-Алтайск" обслужил 43 тысячи 412 пассажиров к 47 тысячам 734 такого же периода прошлого года. Уменьшение произошло по причине ухода с российского авиарынка "Трансаэро" - он выполнял значительное количество рейсов из республики Алтай в Москву, а также на фоне общего финансового кризиса. Пик трафика выпал на лето - загрузка на всех направлениях составляла около 80-100%", - отметили представители авиапредприятия.
По данным пресс-службы, в планах руководства аэропорта и властей Республики Алтай на этот и следующий год увеличить рейсы в Москву и Новосибирск, открыть новые направления, организовать сотрудничество с новыми авиаперевозчиками.